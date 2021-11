1 / 3 2 / 3 3 / 3

Matilde Mourinho celebrou o seu 25º aniversário com uma festa de arromba onde não faltaram familiares e amigos. A maior ausência foi mesmo a do pai, José Mourinho, tal como o próprio treinador fez questão de revelar, nas redes sociais.

Numa publicação no Instagram, o técnico desportivo pediu desculpa por se ausentar, devido ao jogo da Roma contra o Bodø Glimt e recordou ainda que não esteve presente no nascimento da filha, a 4 de novembro de 1996, também não devido ao jogo do Sporting de Gijón contra o Barcelona.

"Desculpa, Tita. Mas estou SEMPRE contigo. Feliz aniversário", pode ler-se na publicação.