Reprodução Instagram, DR

Bárbara Bandeira trouxe uma novidade que a entristeceu aos fãs. O concerto tão especial que tem preparado nos últimos tempos, que vai acontecer no Coliseu dos Recreios, teve de ser adiado.

Segundo contou nas redes sociais, alguns membros da banda da cantora ficaram infetados com a Covid-19, pelo que a data teve de ser adiada.

"Ainda nem acredito que estou a escrever isto, mas a verdade é que não me resta outra escolha. Alguns membros da minha banda testaram positivo à Covid, o que impossibilita a realização do coliseu no dia 6, este sábado", começou por contar.

"Estou naturalmente triste com tudo isto mas acredito que as coisas acontecem por um motivo e que dia 28 de novembro é o dia certo para o Coliseu acontecer. Muito obrigada por todas as mensagens de conforto, aproveito para vos descansar e dizer que estou negativa e motivada para vos dar o melhor concerto que conseguir", avançou ainda.

"Quero que saibam que vos adoro e que não há nada mais bonito do que sentir que vocês estão comigo sempre, seja quando for", rematou.