Esta segunda-feira, 1 de novembro, Dolores Aveiro partilhou uma fotografia que deixou alguns seguidores indignados. Trata-se de uma imagem onde surge ao lado de Dor Shapira, embaixador de Israel.

"Hoje fui tomar um cafezinho com o embaixador de Israel", escreveu na legenda da publicação do Instagram.

Mas afinal qual o motivo de indignação dos seguidores da mãe de Cristiano Ronaldo? "Oh tia então o filho passa a vida a defender a Palestina e vai ao brunch com Israel? Tem de ver mais noticias (...) Não se encoste aí que não vale a pena", disse um internauta. "O CR7 e o mundo inteiro não gosta de Israel pelo que estão a fazer ao mundo (crime e injustiça) e agora você partilha café com eles. Que mau. Não esperávamos isso de você", atirou outro.

"Mas como? O seu filho não dá a mão aos jogadores do Israel no fim do jogo e você vai tomar um chá com embaixador?", questionou um terceiro.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem sido identificado como sendo contra Israel ou anti-semita depois de surgirem na Internet vídeos seus. Por exemplo, em 2016, foi partilhada uma imagem manipulada onde se lia "Salvem a Palestina". Este ano, surgiu também um rumor de que o jogador teria recusado cumprimentar o Presidente de Israel, mas o polígrafo da SIC verificou ser falso.