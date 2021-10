Instagram

É uma notícia que já corre mundo. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam-se para ser pais de gémeos, conforme fizeram saber através das redes sociais.

Entretanto, a família do futebolista também já reagiu publicamente à boa-nova. Entre os vários comentários à publicação de CR7, a mãe do craque, Dolores Aveiro, fez questão de deixar uma especial mensagem de parabéns. "Que estes meus netos venham com saúde. É o que mais importa", pode ler-se.

Já Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, deixou as seguintes palavras: "Deus sabe de todas as coisas. Mais dois para a tropa de elite".

Mas a matriarca do clã Aveiro não ficaram por aqui, destacaram ainda a notícia nas suas páginas de Instagram, conforme pode ver abaixo:

