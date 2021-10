1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Fábia Rebordão prepara-se para aumentar a família. A fadista anunciou esta segunda-feira, 25 de outubro, a primeira gravidez, fruto do relacionamento com o músico Jorge Fernando.

Para anunciar a boa-nova, a artista lançou o tema Por Ti, dedicado ao bebé, e ainda mostrou imagens da 'barriguinha'.

"Eu sei que tu estás a chegar; Eu quero ver no teu olhar; Toda a fúria de viver; Dou de mim tudo o que for, por ti", é parte da letra do tema que o casal surge a interpretar, num vídeo partilhado no Instagram.

Recorde-se que os dois artistas estão juntos há dez anos.