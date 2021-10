Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro tem usado as redes sociais para falar sobre as transformações que o seu corpo sofreu desde que foi mãe das gémeas Júlia e Alba.

A atriz, que já confessou que gostava de ter mais filhos, disse recentemente que a gravidez a tinha deixado com uma forma física com a qual não se identificava. O que fez com que fizesse algumas mudanças a nível alimentar e físico.

Uma dieta mais saudável e exercício físico passaram a fazer parte do dia a dia de Débora Monteiro, como fez questão de sublinhar esta terça-feira, 19 de outubro, nas redes sociais.

"Ando exausta, mas isso não serve de desculpa nem para mim e muito menos para o Rui de Moura [personal trainer]. Na verdade, quanto mais me queixo, mais ele puxa por mim. Começo a ver diferenças no meu corpo e isto porque estamos a fazer um belo trabalho de equipa. Sou gulosa por natureza, tento fazer a asneira ao domingo e durante a semana compensar com boa alimentação, água e treininho. Acreditem em mim, o Rui quando vê vontade, não desiste e os resultados começam a estar à vista", contou.

"Fiquei com a minha barriga muito flácida depois da gravidez. Tem sido um processo longo, mas finalmente estou a ver as minhas formas a voltarem ao lugar", completou.

Recorde que as filhas da atriz são resultado da relação amorosa que mantém com Miguel Mouzinho, há já cerca de 10 anos.