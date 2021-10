Sara Norte é nova comentadora do programa Passadeira Vermelha. A atriz estreia-se já esta segunda-feira, 18 de outubro, no formato da SIC Caras, juntando-se assim a Pedro Crispim, Alexandra Lencastre, Rita Salema, Nuno Azinheira e Joana Latino.

Recorde-se que o Passadeira Vermelha regressou com um novo painel de comentadores no passado dia 11 de outubro. Liliana Campos mantém-se como a anfitriã do formato.

