Lili Caneças esteve presente na 57ª edição da ModaLisboa e acabou por fazer algumas revelações ao programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, sobre a relação com o ex-marido, Álvaro Caneças, e contou como viveu o confinamento.

"Não me chateia nada viver sozinha. Antes só do que mal acompanhada. Estive sempre mal acompanhada. Eu só vivi com o meu ex-marido e só estive casada com o meu ex-marido, mas é o que costumo dizer: nunca cometo o mesmo erro duas vezes", disse.

Apesar de tudo, a socialite ressalvou que o ex-marido sempre a tratou "lindamente" e explicou: "As pessoas também se cansam um bocadinho e querem partir para outras coisas (...) E aí tornei-me a Lili Caneças que toda a gente conhece".

A socialite revelou ainda como passou o confinamento: "Estive 18 ou 19 meses sozinha. Não vi os meus filhos, não vi os meus netos. Pela primeira vez na minha vida, passei o Natal completamente sozinha".

Lili Caneças acabou por confessar que se tornou numa pessoa diferente: "A Lili que ia a todas ficou lá para trás, ficou antes da pandemia".

Recorde-se de que Lili Caneças protagonizou vários vídeos que se tornaram virais durante a pandemia, chegando a fazer rap e a criar uma música sobre o coronavírus.