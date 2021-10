Hoje é um dia muito especial para Júlia Pinheiro. A apresentadora completa 59 anos, no mesmo dia em que que a SIC faz 29 anos, e foi surpreendida em estúdio, no programa 'Júlia', por Daniel Oliveira. O Diretor Geral de Entretenimento da Impresa ofereceu-lhe um ramo de flores e sublinhou o papel fundamental de Júlia na estação.

"A capacidade de saber ouvir o que os outros estão a dizer, sejam eles de que estrato social forem, tenha eles que tipo de drama tiverem na sua vida, e isso exige que haja uma disponibilidade de energia para captar tudo aquilo que está a acontecer. Empatizar com as pessoas que aqui se sentam e para quem estas histórias são a própria vida", afirmou.

"Só alguém com o teu calibre profissional, com a tua experiência, com a tua sabedoria profissional, pode fazer aquilo que tens feito aqui ao longo destes três anos. É um orgulho para nós e, para a SIC, que tu ocupes este espaço", destacou.

