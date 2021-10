Este sábado, 2 de outubro, Júlia Pinheiro regressou às manhãs da SIC para conduzir o programa Estamos em Casa. Uma emissão especial em que a apresentadora contou com a companhia das netas, Francisca e Benedita.

As duas meninas são filhas da enteada de Júlia Pinheiro, Sofia, nascida do primeiro casamento do seu marido, Rui Pêgo. Da relação entre a apresentadora e o radialista nasceram Rui Maria Pêgo e as gémeas, Carolina e Matilde.

