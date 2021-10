Esta quarta-feira, 6 de outubro, é um dia especial para a família SIC. A estação de Paço de Arcos celebra 29 anos. Uma data que mereceu uma emissão especial do programa Casa Feliz que contou com vários rostos que fazem parte da história do canal.

Fátima Lopes, que esteve durante 16 anos na SIC, fez questão de deixar uma mensagem especial.

"Foram 16 anos da minha vida. Foi nessa casa que eu comecei, foi nessa casa que eu praticamente aprendi tudo o que sei de televisão. Foi nessa casa que eu percebi que gostava de fazer conversa com as pessoas, que gostava de as ouvir e que isso era qualquer coisa que me trazia felicidade. Portanto, como imaginam, tenho muitas memória", comecou por dizer através de videochamada com João Baião e Diana Chaves.

A apresentadora estreou-se na SIC em 1994 com o programa Perdoa-me e seguiram-se vários projetos no daytime como SIC 10 Horas, Fátima ou Vida Nova.

"Fiz programas diários que são aquela escola, uma escola imensa, onde nós aprendemos muito, onde vivemos muito, onde as pessoas nos dão imenso e onde se cria uma relação de intimidade. Eu sinto muto que há uma relação de intimidade e de confiança que se cria por esta coisa de estarmos todos os dias lá. Vocês devem sentir isso, de certeza. Vocês sabem que têm aquela companhia", destacou.

"Eu tenho a SIC no meu coração, claro. Até porque sou muito grata pelas memórias", rematou.

