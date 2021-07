Reprodução Instagram, DR

O afastamento de Fátima Lopes da televisão deixou o mundo do espetáculo surpreendido. Ou pelo menos, o público. Depois de estar onze anos na TVI, a apresentadora afastou-se e desta vez falou do que aconteceu no podcast de Catarina Miranda.

A mais recente convidada de 'Só Mais 5 Minutos' revelou que a sua saída não foi algo planeado ou que estava à espera, pelo contrário.

"É muito difícil, porque tens de equacionar muita coisa e tens que pesar muita coisa e se tiveres filhos então pesas tudo 40 vezes antes de decidires. Nunca é uma decisão de ânimo leve, pelo menos para mim não dá para ser de ânimo leve, sou uma pessoa que penso bastante", começou por afirmar.

"Não estava a pensar que ia sair da televisão, estava a pensar que ia continuar na televisão, não estava nos meus planos. Mas a forma como as coisas aconteceram não me deixaram outra possibilidade se eu me queria respeitar e é um bocadinho por aí", avançou ainda.

"Eu tenho que me escolher. Eu tenho que me respeitar. Com isso dou uma grande lição de dignidade e respeito aos meus filhos", rematou.