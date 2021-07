Instagram

Rui Maria Pêgo prepara-se pata abraçar um novo desafio já a partir de setembro. A notícia foi partilhada pelo próprio nas suas páginas nas redes sociais. “Os timings ditam agora que a terra se rasgue outra vez para dar espaço a novas espécies. A decisão de ir solto para a minha aventura seguinte não foi tomada de ânimo leve porque considero a Comercial uma casa fora de casa. Quantas vezes se pode dizer isto sobre o sítio onde se trabalha? A rádio onde me deixaram ser exatamente quem eu sou. Isso é inestimável. A próxima vida em download é sem estática, sem diretos ou podcasts na cloud. Pelo menos para já”, começou por escrever o filho mais velho de Júlia Pinheiro, agradecendo a quem lhe a oportunidade de fazer um programa de entrevistas que lhe permitiu conhecer pessoas das mais variadas áreas.

Reprodução Instagram, DR

“Depois de vários anos a tentar e a falhar, começo um mestrado em teatro na Bristol’s Old Vic Theatre School. Somos 14. A escola tem 75 anos. Bristol, no Reino Unido, exibe 7 colinas. Como é que isto pode correr mal? De muitas maneiras. Tenho 32 anos e nunca morei fora do meu país. O meu nome, simultaneamente, um escudo e uma lança, não tem qualquer impacto especial numa terra onde se come muito mal. E que bom. O voo começa no final de setembro. E é meio chato porque nos meus braços ainda não cresceram as penas. Também não me lembro da última vez de que tive tanto medo. Tenho tendência a despedir-me e avisar que volto quando termino um programa, um espetáculo ou uma relação, - imaginem o problemático que isso é -, e agora não será diferente”, revelou ainda, confessando-se nervoso com o que aí vem.

“Um dia destes volto a campo. Agora deixem-me comer tudo o que conseguir até entrar no avião. Até já”, rematou Rui Maria Pêgo, visivelmente feliz pela oportunidade que está a ter.