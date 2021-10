É uma história que já corre mudo. Marisa Nobile mora há 15 anos na Suíça, trabalha na segurança dos estádios há sete e na última terça-feira, 14 de setembro, passou por um momento insólito e inesperado. A assistente de bancada foi atingida por uma bola rematada por Cristiano Ronaldo durante o aquecimento do jogo do Manchester United com o Young Boys, a contar para a Liga dos Campões.

Marisa esteve desmaiada durante cerca de 30 segundos e o craque português não hesitou em aproximar-se para assegurar que esta se encontrava bem.

Em declarações à SIC, a assistente de bancada relatou o sucedido e revelou que não estava acreditar no que tinha acontecido.

“Eu só senti um chuto com muita força na minha cabeça. Aí a minha cabeça tombou, ficou mole e eu caí. Eu vi tudo escuro, não vi mais nada quando caí. Quando acordei, eu não acreditei. Juro. Eu estava de mão dada com o fenómeno Cristiano Ronaldo e a outra (mão), ele tinha no meu rosto. Eu não acreditei […] É um sonho, eu estou a sonhar. Eu morri”, contou, revelando que esteve foi um dos melhores momentos da sua vida desde que vive na Suíça.

No final do jogo, Cristiano Ronaldo ofereceu a sua camisola a Marisa, algo que a deixou de sorriso no rosto. Só ficou mesmo a faltar o autógrafo.

Entretanto a camisola do futebolista, agora de Marisa, tem sido muito cobiçada. Mas não há dinheiro que a faça vender. “Não vou vender. Eu vou fazer e colocar um quadro na minha parede”, rematou.