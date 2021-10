Clive Brunskill

Cristiano Ronaldo marcou dos golos no regresso ao Manchester United. O jogo aconteceu este sábado, 11 de setembro, contra o Newcastle, e ficou marcado por algo que não deixou ninguém indiferente: uma tarja de apoio a Kathryn Mayorga, a americana que fez uma acusação de violação contra CR7 em 2018.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o grupo feminista Level Up pagou para que um avião sobrevoasse o estádio Old Trafford com a seguinte mensagem: “#Believe Kathryn Mayorga” (Acreditem em Kathryn Mayorga, em português). Recorde-se que a ex-modelo alega ter sido violada por Cristiano num quarto de hotel em Las Vegas, em 2009.

"Não podemos deixar a história de violação de uma mulher ser silenciada. Isso deve importar, até mesmo para as estrelas do futebol - temos que apoiar Kathryn Mayorga. Não se trata apenas de solidariedade para com Kathryn, mas de cada sobrevivente de violência sexual. É sobre quebrar o silêncio à volta do abuso e falar a verdade ao poder. (...) Trata-se de clubes de futebol e jogadores acordarem para a realidade de que não podem agir impunemente - ou pagar para escapar da responsabilidade. Juntos, podemos enviar uma mensagem para Ronaldo, clubes de futebol e fãs em todo o mundo que a violação não pode ser expulsa do campo - e os sobreviventes não serão ignorados", pode ler-se na petição criada pelo grupo.