Adam Nurkiewicz

A portuguesa Patrícia Mamona avançou hoje para a final da prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao alcançar a marca de 14,54 metros, que assegura a qualificação direta.

Patrícia Mamona, de 32 anos, conseguiu a marca logo no primeiro salto, quando necessitava de igualar ou superar 14,40 metros ou ser uma das 12 melhores da qualificação, para estar na final olímpica, no domingo, a partir das 20:15 locais (12:15 em Lisboa).

A campeã da Europa em pista coberta, em 2021, e ao ar livre, em 2016, tem como melhor resultado do ano os 14,66 metros obtidos no triunfo na etapa da Liga de Diamante do Mónaco, em 09 de julho, que lhe permitiram reforçar o recorde nacional, que já lhe pertencia.

A saltadora do Sporting cumpre a terceira presença olímpica, depois do sexto lugar no Rio2016 e do 13.º posto em Londres2012.