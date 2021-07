Getty Images

O tenista português João Sousa, que ocupa o 137.º lugar do ranking mundial foi hoje eliminado pelo checo Tomas Machac, 145.º, na primeira ronda do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após perder em três sets.

Portugal conclui assim a participação no ténis na maior competição do mundo, no Parque de Ténis de Ariake. Antes, João Sousa, de 32 anos, juntou-se a Pedro Sousa em pares, caindo na primeira ronda, o que já também tinha acontecido a Pedro Sousa em singulares.