Tony Carreira regressou aos palco na última sexta-feira, dia 23. O artista pisou o Casino Estoril sete meses depois da morte de Sara Carreira e mostrou-se emocionado num momento em que fez questão de agradecer aos portugueses.

"Eu há 3 anos que não subo a um palco e claro que hoje é uma noite muito especial [emociona-se], já lá vão três anos e em primeiro lugar quero agradecer ao casino Estoril, que esta noite nos recebe de forma gratuita, completamente generosa, para reverter o máximo possível para a associação da Sara. Muito obrigado", começou por dizer, segundo o Correio da Manhã.



"Em segundo lugar quero agradecer a todas as pessoas que aqui estão e a mais de 10 milhões de portugueses que têm sido...nem tenho palavras. Não vou falar muito que é para isto correr bem. Queria agradecer a todos vós, aos 10 milhões de portugueses. A vida deu-me o melhor e o pior, e dentro desse pior há uma coisa que a morte não consegue destruir, que é o amor", assegurou antes de terminar. "Acreditando naquilo que acredito e quero acreditar, a minha filha hoje está connosco", completou.

Recorde-se que este foi espetáculo que marcou o regresso do cantor romântico aos palcos, após a morte da filha, Sara Carreira, aos 21 anos, num trágico acidente de viação na A1 na zona de Santarém, no passado dia 5 de dezembro.

Mais recentemente, Tony Carreira passou por um grande susto de saúde, mas garante que está recuperado. O artista falou do enfarte do miocárdio que o levou de urgência ao Hospital de Faro no passado dia 23 de junho em entrevista à SIC. Saiba mais AQUI!