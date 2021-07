Gabriel Cappelletti/amfAR

Bruna Marquezine e Neymar, que em tempos formaram um dos casais mais mediáticos do Brasil, ter-se-ão reencontrado no último sábado, 10 de julho, após a final da Copa América que opôs o Brasil à Argentina. A notícia é avançada pelo colunista Leo Dias no site brasileiro Metrópeles.

A atriz terá aparecido de "surpresa" na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), onde encontrou o futebolista na companhia de outra mulher.

Segundo o colunista brasileiro, o momento terá sido de tensão, uma vez que Bruna Marquezine não esperava encontrar o ex-namorado, especialmente acompanhado por outra mulher. A atriz brasileira terá ficado cerca de meia hora no local e "foi embora como se nada tivesse acontecido".

De salientar que este encontro acontece dias depois da imprensa brasileira avançar que a recente relação de Bruna Marquezine com Enzo Celulari, filho da atriz Cláudia Raia, terá chegado ao fim.

Recorde-se que a atriz e Neymar namoraram entre 2012 e 2018, com várias separações pelo meio.