Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram um dos casais que se apaixonaram durante a quarentena. A atriz já estava sem assumir um relacionamento há cerca de quatro anos, mas decidiu dar uma segunda oportunidade ao amor em junho do ano passado.

No entanto, o namoro de Bruna e o filho de Claudia Raia parece ter sido sol de pouca dura. De acordo com o que uma fonte contou ao jornal 'Extra', os dois terminaram a relação há pouco mais de um mês. Recorde-se que embora tenha começado o relacionamento há um ano, Bruna e Enzo só assumiram publicamente a relação em abril deste ano.

Segundo o jornal brasileiro, após o fim do namoro, Enzo viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia (Brasil), onde passou o último fim de semana. Já Bruna ficou em casa, no Rio de Janeiro. No fim de semana anterior, os dois também não estiveram juntos: Enzo saiu para jantar com amigos e a atriz comemorou o aniversário de uma amiga em São Paulo. Além disso, não houve nenhuma declaração no Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil.