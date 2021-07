Murilo Rosa é um rosto conhecido dos portugueses pela sua participação em várias produções da Globo. O ator brasileiro, que integra o elenco de Orgulho e Paixão em exibição na SIC, esteve esta terça-feira, 13 de julho, no programa Alô Portugal e falou sobre a sua paixão pelo nosso país.

O ator revelou ter comprado casa em Lisboa e admitiu passar a dividir-se, juntamente com a família, entre Portugal e o Brasil. Em conversa com Ana Marques e José Figueiras, o ator falou ainda sobre a atual situação pandémica no seu país, onde já morreram mais de 500 mil pessoas devido à Covid-19.

