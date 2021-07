Instagram

Ana Marques tem estado afastada do pequeno ecrã porque esteve infetado com o novo coronavírus. De forma a acabar com a curiosidade e até alguma especulação, a apresentadora da SIC fez o cronograma dos acontecimentos na sua página oficial de Instagram esta sexta-feira, 9 de julho.

“Deixem-me ser rigorosa. Testei positivo ao vírus Covid-19 no dia 28 de junho. Tinha feito o último programa de televisão e, estado em contacto com uma equipa, no sábado dia 26.

Nesse dia e no anterior testei sempre NEGATIVO e nunca apresentei sintomas. Segundo os especialistas, mesmo que já tivesse incubado o vírus não havia carga viral suficiente para contagiar terceiros. 2 dias depois apresento sintomas e faço teste. Resulta positivo e penei 4 dias com febre, tosse e dores no corpo”, começou por escrever.

“O programa Alô Marco Paulo que viram no último sábado dia 3 foi gravado porque era suposto estar de férias essa semana. Amanhã voltarei ao jardim do Marco Paulo para mais uma emissão em direto. Feita em segurança e com enorme dedicação de toda uma equipa maravilhosa e cuidadosa. Protejam-se e vacinem-se. Ele anda aí”, concluiu a profissional da SIC.