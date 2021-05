Instagram

“Mandei uma mensagem para a Júlia a dizer: Deus te proteja que a santinha vai a caminho”, foram estas as palavras de Manuel Luís Goucha sobre a ida de Fátima Lopes ao programa das tardes da SIC, na passada semana, que geraram polémica nas redes sociais.

Entretanto esta quinta-feira, 27 de maio, a apresentadora esteve no programa 5 Para a Meia Noite e reagiu ao episódio na famosa rubrica Pressão no Ar.

"É verdade que o Goucha que te chama santinha?", questionou Inês Lopes Gonçalves.

"Chamou algumas vezes no passado e eu disse-lhe que não queria que ele me chamasse, porque eu não gosto. Eu tenho um nome, é Fátima Lopes... pronto, está esclarecido", declarou a apresentadora não escondendo o seu desagrado com o comentário de Manuel Luís Goucha.

Em seguida, Fátima Lopes referiu que "gosta de separar as coisas" e assumiu a sua admiração pelo apresentador enquanto profissional. "Gosto muito de trabalhar com ele", completou.