Embora confesse ignorar muitas das críticas que recebe através das redes sociais, Agir não conseguiu ficar indiferente a um comentário insultuoso de um internauta e deixou um vídeo (ver abaixo) no Instagram com um desabafo.

"Honestamente, e sem querer ser insidioso, o aspeto do Bernardo Carvalho Costa é, no mínimo, repudiante. Está com péssimo aspeto. É compreensível que ele não se sinta bem com o corpo e com a aparência dele e se refugie nas tatuagens e nas drogas. Mas dá um péssimo exemplo às pessoas mais novas que o seguem. Ele deveria ser ajudado, urgentemente. Todos os sinais de uma pessoa perturbada, interiormente, estão lá". Foi esta a mensagem que levou o filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel a reagir.

"Ele junta um problema de saúde mental com tatuagens e drogas. Quase como se uma pessoa, quando tem problemas de saúde mental, automaticamente, queira fazer tatuagens e claro que 'dá' nas drogas. Eu tive, realmente, uma fase mais boémia e mais maluca, quando era adolescente, e, curiosamente, nessa fase não tinha uma única tatuagem. Com 20 anos, abandonei essa vida maluca, porque - nada de super grave - tive aquilo que quem exagera um bocadinho nisso tem: ataques de ansiedade e de pânico", começou por confidenciar o artista, de 33 anos.

"Desde essa altura, não toco num cigarro, num copo de álcool, numa ganza, em rigorosamente nada. Isto é irrelevante para o assunto, mas é curioso que, na altura em que vivia assim, e cometia alguns excessos, teria a imagem que esta pessoa acha que é a normal. Se calhar, se ele me visse na rua, ia achar que eu estaria super saudável, porque só me comecei a tatuar com 22, 23 anos", esclareceu ainda.

Agir quis ainda deixar claro que ter tatuagens nada tem a ver com uma vida de excessos ou a problemas psicológicos: "Acho que todos nós temos uma tatuagem ou, pelo menos, temos um amigo no grupo que tem tatuagens. Já todos sabemos que ter tatuagens não é sinónimo de 'dar' em drogas - o que não quer dizer que não possa acontecer, cada um saberá de si. Mas a parte mais grave disto é a parte da saúde mental. Acho que com a saúde mental não se brinca e não podemos associar, com esta leviandade, a saúde mental a coisas como tatuagens e afins".

Para rematar, o cantor deixou uma mensagem muito importante: “Têm de se sentir bem na vossa pele, seja com tatuagens ou sem tatuagens".