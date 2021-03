Instagram

Agir comemora esta quinta-feira, dia 18, o seu 33.º aniversário e a sua mãe aproveitou a ocasião para lhe dedicar uma mensagem nas redes sociais. “Há 33 anos este puto virou a minha vida do avesso! Muitos parabéns, paixão! Uma vida feliz!”, escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma fotografia do cantor.

De referir que Agir – cujo nome verdade é Bernardo Costa – é fruto de uma antiga relação de Helena Isabel com Paulo de Carvalho.

