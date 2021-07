Bárbara Guimarães conduz esta terça-feira, 6 de julho, e nos próximos dias o programa das tardes da SIC por causa de um imprevisto relacionado com a pandemia.

“Está tudo bem com a nossa Júlia [Pinheiro], mas a verdade é que esteve em contacto com um caso positivo de Covid-19 e, seguindo as recomendações da DGS, tem agora de ficar em isolamento”, começou por explicar Bárbara Guimarães aos telespetadores no início do programa.

“Querida Júlia, se me estiveres a ver, está aqui a tua equipa e estou aqui eu contigo dentro do coração. Vai correr tudo bem”, disse ainda a apresentadora, dirigindo-se à colega.