Esta quarta-feira, 21 de abril, é de celebração para Bárbara Guimarães. A apresentadora completa mais um aniversário e foi homenageada no programa das manhãs da SIC.

Entre várias surpresas, Bárbara Guimarães foi presenteada com uma mensagem muito especial de Bento Rodrigues. O jornalista da estação de Paço de Arcos começou por recordar a homenagem emotiva prestada à apresentadora na última Globos de Ouro, em 2019, e à qual deu voz.

"Estava nervosíssimo. Eu recordo-me de muito pouco, estava num transe absoluto. Recordo a responsabilidade de ter nas mãos aquele momento para homenagear alguém com tanta importância nas nossas vidas, na vida deste país e, sobretudo, alguém que é ela própria uma pessoa extraordinária", começou por dizer.

Em seguida, Bento Rodrigues não poupou elogios à apresentadora, deixando-a visivelmente emocionada." A Bárbara publicamente é tudo aquilo que nós sabemos, é uma pioneira, uma mulher com um talento incrível. É alguém que através de tudo isso consegui melhorar a vida de tanta gente diretamente ou indiretamente. Mas depois, é uma mulher com uma coragem que todos sabemos, com a capacidade de descobrir forças onde parece que já não há forças para descobrir e ela vai lá e faz-nos perceber e ter a certeza de que é possível. Mas aquilo que é ainda mais importante dizer sempre e hoje, especialmente, é que a Bárbara fora das câmaras é exatamente isto tudo também", prosseguiu.

" A Bárbara consegue conservar uma dimensão de normalidade de pessoa comum e isso é essencial quando se tem o grau de exposição que a Bárbara tem há tanto tempo na vida deste país. Essa noção de que é essencial ter os pés no chão, de preservar valores como a amizade, a coerência[...] Isso faz-me gostar ainda mais desta mulher, admirá-la ainda mais enquanto personalidade pública e enquanto mulher. Portanto, tendo em conta tudo isto, podem bem imaginar a forma como eu me sentia nessa noite [gala dos Globos de Ouro]. Na verdade, eu senti que era um pouco a voz do país a homenagear esta mulher extraordinária num momento incrível da sua dificuldade, mas também de superação", completou.

Recorde-se que a homenagem na gala dos Globo de Ouro, aconteceu numa altura em que apresentadora lutava há mais de um ano contra um cancro da mama. Reveja o momento no vídeo abaixo: