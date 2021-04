É oficial! Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumiram o namoro! A modelo brasileira está mais apaixonada que nunca e fez questão de o mostrar nas redes sociais.

Esta quinta-feira, 15 de abril, marcou um dia especial para o filho de Cláudia Raia, que celebrou o seu 24.º aniversário. Um momento que a namorada fez questão de marcar na sua conta de Instagram, com uma autêntica declaração de amor.

"É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril, como se essa data não fosse importante o suficiente pra mim. É claro. É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano", começou por escrever.

"É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro. É claro que ao invés de virar tudo do avesso,

como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema", continuou.

"É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu", rematou.

Recorde que, apesar do namoro já ter sido confirmado pela mãe de Enzo (ora recorde), esta foi a primeira vez que o casal confirmou estar apaixonado. Veja abaixo o conjunto de fotografias que o comprovam.

