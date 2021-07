Instagram

“Pensei em escrever esta mensagem com as palavras certas, pensadas e ponderadas, mas não consigo não falar diretamente do coração”. Assim começa uma longa mensagem partilhada por Lourenço Ortigão nas suas redes sociais, na qual anuncia que se prepara para uma grande mudança na sua vida.

“Hoje, dia 1 de Julho de 2021, termino a minha ligação contratual com a TVI. Não cabe nestas palavras tudo o que eu sinto, o meu agradecimento a TODOS os que fizeram parte do meu percurso, me ajudaram e apostaram em mim nos 12 anos em que me dediquei a este canal. Deixo também uma palavra especial de agradecimento à Plural Entertainment e a todos os profissionais com quem me cruzei e onde vivi como uma segunda casa. Foram 2317 episódios de emissão, em diversas produções de ficção, entre outros vários programas em que participei ativamente, de forma profissional e motivada em todos os projetos em que estive envolvido, sempre dei a cara pelo canal no melhor que soube. Entrei na estação com 19 anos, faço 32 daqui a pouco tempo, por decisão própria e depois de muita ponderação termino hoje esta ligação com a sensação de dever cumprido, de ter sido sempre profissional, bom colega, cumpridor e sempre disponível para dar o meu contributo com toda a minha melhor energia”, prosseguiu o ator.

“O público merece o melhor de mim e essa será sempre a minha prioridade, sempre foi e será o meu compromisso com todos os que me seguem e que valorizam o meu trabalho. Assim sendo, abraço agora uma nova fase da minha vida, terminando este ciclo profissional, sendo certo que continuarei este caminho que escolhi para a minha vida e que terá certamente muitas outras tantas etapas a seguir com o mesmo empenho e dedicação.

Porque sim, acredito que ainda estou no início e que não há limites para a nossa ambição e perseverança, sempre com respeito por nós e pelos outros e com a máxima humildade!

São as decisões mais difíceis que nos definem e esta é certamente uma das que mais me custou até hoje”, garantiu ainda Lourenço Ortigão.

“Quero acima de tudo agradecer a TODOS vocês, deixo-vos a promessa de que vão continuar a ter-me ‘por perto’ e sempre com verdade e transparência. Acreditem, não há outra forma de dizer isto, o vosso apoio tem sido essencial no meu percurso, tanto profissional como pessoal, e em vários momentos senti que foram um pilar a que me agarrei nos momentos difíceis. Este é um dia que me traz nostalgia, embrulhada numa emoção imensa! Há um sítio onde vou continuar certamente a estar, por aqui. E qualquer novidade que haja serei o primeiro a dar. Vamos a isto!”, rematou, confiante.

Quem não ficou indiferente a esta partilha o ator foi a sua namorada, a também atriz Kelly Bailey, que foi das primeiras pessoas a comentar o post. “Super feliz e orgulhosa de ti!”.