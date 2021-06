Reprodução Instagram, DR

Loureço Ortigão não ganhou para o susto este fim de semana. O ator sofreu um acidente de mota, no último sábado, 19 de junho, e encontra-se atualmente a recuperar. A notícia foi dada pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais onde dá conta do seu estado de saúde.



"Estou bem, em casa e vou recuperar num instante. Mas como sei que as notícias se espalham rapidamente e não quero que fiquem preocupados prefiro que saibam por mim", começou por escrever.



"Ontem de manhã [19 de junho] tive um acidente quando me deslocava para um meeting do programa Passaporte Lisboa. Ia devagar, de mota na faixa da direita e tive o azar de ter um carro do lado esquerdo que não me viu e que se cruzou à minha frente para parar o carro. Todos sabemos os perigos de andar de mota, eu ando o mínimo possível e com o máximo cuidado, pratico sempre uma condução defensiva e simplesmente tive azar e nada podia fazer para o evitar", continuou, revelando detalhes do acidente.



Reprodução Instagram, DR

"O que me salvou verdadeiramente foi ter um casaco com todas as proteções, luvas e capacete fortes e completos, o facto de ir devagar, de me “saber proteger” na queda e também sorte dentro do cenário, acredito eu até proteção divina", salientou.



Por fim, Lourenço Ortigão destacou a importância de uma condução defensiva. "Com isto quero dizer-vos que o cuidado a andar de mota nunca é pouco e não dependemos só de nós. A todos os que andam de mota não descurem NUNCA dos cuidados que devem ter, e aos que andam de carro não se esqueçam de ter máxima atenção à estrada e não aos telefones e atenção aos pontos mortos, onde muitas vezes está uma mota. Graças a deus estou aqui, a escrever-vos, e vou ficar bem! Vou dando novidades e espero que estejam bem por aí", completou.