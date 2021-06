Bertrand Rindoff Petroff

Tony Carreira deixou esta sexta-feira, 25 de junho. O cantor estava internado há dois dias, depois de sofrer um enfarte do miocárdio. Por se encontrar no sul do país, quando chamou os serviços de emergências, o artista, de 57 anos, foi de imediato levado para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro.

De acordo com a SIC Notícias, Tony Carreira foi submetido a um cateterismo nessa mesma manhã e, mais tarde, sua equipa informou, em comunicado, que a sua situação clínica era estável.

Embora o internamento fosse curto, o cantor ainda recebeu a visita da família.

Recorde-se que Tony Carreira anunciou recentemente o seu regresso aos palcos depois da trágica morte da filha, Sara Carreira, aos 21 anos. Os bilhetes para o concerto de dia 23 de julho no Casino Estoril esgotaram em menos de dez minutos.