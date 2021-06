Getty Images

Esta quarta-feira, 23 de junho, Tony Carreira deu entrada no Hospital de Faro, após ter sofrido um enfarte do miocárdio. Segundo a SIC Notícias, o artista está a recuperar bem do cateterismo a que foi sujeito e já recebeu a visita de familiares.



O canal informativo dá ainda conta que o cantor encontra-se em situação estável e consciente e deverá continuar internado em observação.

