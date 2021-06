Instagram

Passou um mês desde a morte de Maria João Abreu, aos 57 anos, duas semanas depois de sofrer um aneurisma.

O seu marido, João Soares, já lhe prestou uma homenagem sentida neste dia e também a sua irmã, Alexandra Abreu, recorreu às redes sociais para a recordar e partilhar com todos a dor que a consome.

“Tu, Maria. Nunca imaginei ficar sem ti. Tu que partilhaste o mesmo útero, tu foste a primeira amiga, tu foste a minha confidente, tu foste mãe na ausência da nossa mãe, tu eras a alegria, a BONDOSA, generosa... sem fim. De todos os que perdi, dois companheiros um filho e um pai, tu, Maria, és a maior dor sem fim e revolta. AMO-TE ETERNAMENTE”, escreveu na legenda de uma fotografia onde ambas surgem ao lado da mãe, Cândida Abreu.

Recorde-se que o pai de Maria João Abreu morreu no passado mês de novembro e todas as restrições impostas pela pandemia vieram dificultar o processo de luto para toda a família, como a própria atriz tinha revelado antes do Natal.