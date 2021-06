Reprodução Instagram, DR

Mickael Carreira e Laura Figueiredo são um dos casais portugueses mais mediáticos. O cantor e a empresária estão juntos há cerca de oito anos e têm uma filha em comum, Beatriz, de quatro anos. Recentemente, Laura Figueiredo foi convidada do podcast Só mais 5 Minutos, de Catarina Miranda, e revelou algumas curiosidades sobre a relação de longa data com o artista.



"Se nos zangarmos, eu vou para o brasileiro e ele para o francês. As nossas discussões nunca duram. Partimo-nos os dois a rir", começou por contar.



A empresária recordou ainda o início da relação. Os dois conheceram-se durante uma reportagem do Fama Show, quando Laura Figueiredo era uma das apresentadoras do programa da SIC. Depois de um dia de gravações em conjunto, o artista convidou-a para jantar e, um mês depois, encontraram-se novamente na companhia de alguns amigos.



"Nesse jantar eu soube que ele era a minha pessoa. Não conseguia tirar os olhos dele e ele de mim. Ele pôs a mão em cima da minha e eu disse 'este é o homem da minha vida'", recordou.



Reprodução Instagram, DR

Com o desenrolar da conversa, a antiga a apresentadora abordou também a questão dos ciúmes na relação. "Toda a gente acha que sou a mais ciumenta da relação. Não digo que seja zero ciumenta, mas não sou propriamente ciumenta. Ele é muito ciumento, muito, muito", revelou.



"Eu entendo a questão do ciúme, mas hoje em dia tu estás com alguém porque queres, não é por fazeres cenas de ciúmes. Está junto quem quer, o resto é história", completou.