Laura Figueiredo marcou presença nas tardes da SIC desta segunda-feira, dia 3, e além de revelar como está atualmente a família Carreira após a morte de Sara Carreira e ser surpreendida por Mickael Carreira e a filha, Beatriz., a apresentadora falou sobre o início da relação com cantor.

Depois de Júlia Pinheiro perguntar se a influencer tinha ponderado na lado mediático da família Carreira, Laura Figueiredo surpreendeu com a sua resposta. "Eu sou a típica loira burra", começou por contar. "Tinha zero noção. Não tinha noção onde me estava a meter. Zero. Eu estava no Fama [Fama Show] , era mais uma pessoa que eu ia entrevistar. Começámos a falar e...ele é muito envergonhado, mas sabia-a toda", brincou.

"Mas ele de facto é tímido e que eu saiba não é um namoradeiro", interpelou Júlia Pinheiro. "Era. Era muito mulherengo, mas também, modéstia à parte, é um gato. Mas eu não sabia, eu fui enganada. Mas gostei dele", confessou entre risos.

Juntos há nove anos, a ex-apresentadora do Fama Show confessou que o casal deve muito ao público e que, apesar de haver muita curiosidade sobre a intimidade da família e alguma invasão da esfera privada, essa atitude "não é por maldade, é mesmo por carinho, é por gostarem muito".