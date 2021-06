É o primeiro jogo de Portugal na UEFA Euro 2020. Esta terça-feira, dia 15, a Seleção Nacional defronta a Hungria em Budapeste, num jogo transmitido na SIC pelas 16h50. Mas o que dizem os apostadores?

A equipa das Quinas é, na sua maioridade, a clara favorita face à húngara, naquele que é a estreia do Grupo F. No Placard e no Solverde.pt, a preferência recai sobre Portugal casa de apostas situa uma odd de 1,45 na vitória da Seleção Nacional e a glória da Hungria com uma odd de 7,75.

A 'improbabilidade' do triunfo da nação húngara é ainda maior em sites como Betano e Betlic. Quais são as suas apostas?