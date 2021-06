Getty Images

Na tarde do passado sábado, dia 12, todos os que estavam a acompanhar o UEFA Euro 2020 e, mais precisamente, o jogo Dinamarca-Finlândia, ficaram angustiados com as imagens em que se viu Christian Eriksen, de 29 anos, cair inanimado em campo.

Seguiu-se a rápida intervenção de Simon Kjaer, capitão da seleção dinamarquesa, que prestou os primeiros socorros e depois das equipas médicas que iniciaram de imediato manobras de reanimação, que permitiu que o futebolista saísse do estádio “a respirar e a falar”, de acordo com o seu agente.

É também através de Martin Schoots que nos chegam as primeiras declarações de Eriksen depois do sucedido. “Obrigado pelo vosso apoio. Não irei desistir”, começou por dizer esta segunda-feira, dia 14. “Sinto-me melhor, mas quero perceber o que se passou comigo. Quero agradecer a todos, tudo que fizeram por mim”, completou o médio.

Christian Eriksen ficará internado em Copenhaga durante alguns dias, para observação e realização de novos exames. Está livre de perigo e já expressou o desejo de estar no estádio na próxima quinta-feira, 17 de junho, quando a sua equipa defrontar a Bélgica na 2.ª jornada do Grupo B do Euro 2020.