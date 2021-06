Getty Images

O mundo ficou em choque este sábado, 12 de junho, quando, durante o jogo Dinamarca-Finlândia, no âmbito do Euro2020, o dinamarquês Christian Eriksen perdeu os sentidos e caiu inanimado no relvado.

A pronta intervenção das equipas de emergência evitou uma tragédia e o médio saiu do estádio Parken, em Copenhaga, “a respirar e a falar”, de acordo com o seu agente.

Já este domingo, dia 13, a Federação Dinamarquesa emitiu um comunicado para atualizar as informações relativas à situação clínica de Eriksen.

“Últimas notícias: Esta manhã falámos com o Christian Eriksen, que enviou os seus agradecimentos a todos os seus colegas. Ele está estável e continua hospitalizado para novos exames.

A equipa e staff da seleção receberam assistência psicológica face ao sucedido continuarão à disposição uns dos outros depois do incidente de ontem.

Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que enviaram o seu amor a Christian Eriksen, desde adeptos, jogadores, famílias reais dinamarquesas e inglesas, associações internacionais, clubes, etc.

Encorajamos todos que enviem sinais de afeto à Federação Dinamarquesa. Faremos o possível para que cheguem a Christian e à sua família”, lê-se na nota