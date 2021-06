Instagram

Seis meses depois da morte da filha, Sara Carreira, aos 21 anos, num trágico acidente de viação na A1, Tony Carreira decidiu antecipar o seu regresso aos palcos e o primeiro concerto terá lugar no próximo dia 23 de julho.

De acordo com uma publicação feita este sábado, 12 de junho, nas páginas oficiais do artista nas redes sociais, os bilhetes ‘desapareceram’ em tempo recorde. "Vocês esgotaram o Salão Preto e Prata do Casino Estoril em menos de 10 minutos! A palavra OBRIGADO parece-me pouco para vos agradecer tanto AMOR... AMO-VOS! Obrigado!", pode ler-se.

Tony Carreira não esconde que ainda está a tentar encontrar um sentido para a sua vida depois da tragédia que se abateu sobre a sua família, mas sente que tem de continuar a cantar, porque a música é uma espécie de terapia. Leia mais AQUI!