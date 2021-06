Foi sem medos e hesitações e assim respondeu a todas as perguntas (mesmo as mais atrevidas) da rubrica Cara Podre do programa Wi-Fi da RFM. Inês Herédia esteve à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura e enfrentou com bom humor as perguntas sobre a sua vida privada.

"Dás-te bem com alguma ex da tua mulher?", perguntaram os animadores de rádio. "Dou. Dou-me bastante bem. Com várias", confessou durante a entrevista. Mas essa não foi a única pergunta que envolvia a sua relação com Gabriela Sobral.

Na mesma conversa, a atriz revelou se já tinha feito uma 'cena de ciúmes disparatada' e de um exemplo. “No outro dia, a minha mulher pôs umas fotografias nas redes sociais [de várias mulheres famosas de fraque]e, no fim, pôs uma fotografia dela também com um fraque… E eu: ‘Mas o que é isto? Super instagrammer’”, contou. “Ela respondeu-me só a dizer: ‘Preocupa-me a tua cabeça’. E eu: ‘Pronto, está bem!’”, acrescentou Inês Herédia.





Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral, de 55 anos, se casaram em fevereiro de 2018. Em dezembro desse mesmo ano nasceram os gémeos e a jovem artista não esconde a tristeza por ter de recorrer a um processo ‘artificial’ para poder ser mãe. Durante uma entrevista a Rita Ferro Rodrigues questionou, em lágrimas: “Se eu posso amar uma mulher, porque é que eu não posso ser fecunda com ela? É a minha primeira pergunta quando lá chegar [perto de Deus]. Eu percebo o sofrimento no mundo, mas não consigo perceber porque é que o amor não é fecundo entre duas mulheres ou dois homens? Não consigo perceber porque é que a natureza não permite isso se permite amar”. Saiba mais AQUI!

