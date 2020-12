Instagram

Inês Herédia confessou, em entrevista com Rita Ferro Rodrigues, que trava uma luta diária contra o peso e que, apesar do que vivemos nos últimos meses devido à pandemia, as críticas nas redes sociais não diminuíram. Antes pelo contrário. “Mesmo depois deste confinamento continuamos a ter as pessoas nas redes sociais a julgarem-se umas às outras. Uma é porque saiu mais gorda do confinamento, outra é porque saiu mais magra. Eu levei com isto. Saí magra demais do confinamento e ouvi: ‘Estás feia de magra’. Recebia mensagens a dizer isso nas redes sociai.”, começou por contar, antes de explicar quem é, no seu ponto de vista, culpado de tudo isto.

“Há muito esta tendência para dizer que a culpa é dos decisores que estão nas televisões, nas séries, que exigem que a atriz tem de ser magra ou o cantor tem de ser musculado, mas não é. A culpa é nossa. A culpa começa em nós, porque o decisor vai por o que as pessoas querem ver porque, de facto, é isso que acontece”, esclarece, antes de acrescentar: “De repente, nas redes sociais há a outra está a ouvir que está gorda, a outra que está magra, a outra que devia ter mais maminhas e 99% das vezes é com as mulheres e entre mulheres. A culpa não está em quem decide. Está em nós. E eu começo por mim que sou a primeira a dizer: ‘Esta está magra demais’. Quer dizer, eu raramente digo isso porque já nasci com o defeito desta geração que acha que magreza é uma coisa bonita, mas eu também tenho isso”.

Inês Herédia confidenciou ainda como ela própria lida com essa pressão: “Eu tenho de combater isso. Eu tenho de me pesar todos os dias porque eu vejo-me no espelho com mais 20 quilos do que aquilo que tenho. Portanto, eu todos os dias tenho de me pesar e não posso deixar a balança descer dos 50. E eu quero que aquilo desça, mas todos os duas tenho de ir ali de manhã e dizer que está tudo bem e verificar que não desceu”.

Recorde-se que Inês Herédia, de 30 anos, é casada com Gabriela Sobral, de 55, desde fevereiro de 2018. As duas são mães dos gémeos Luís e Tomás, que completam dois anos a 27 de dezembro. Nesta entrevista, a artista falou dos filhos, de como é difícil conciliar trabalho e família e ainda da sua relação com a mulher. Saiba mais AQUI!