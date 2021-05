Salvador Sobral esteve à conversa com Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha, no podcast 'Reset'.

O cantor falou sobre alguns desgostos de amor e acabou por revelar que já esteve apaixonado por Carolina Deslandes, uma confissão que apanhou Mariana desprevenida.

"Apanhávamos os dois o 27 [autocarro] e subíamos a rua toda até ao liceu", começou por dizer sobre a altura em que conheceu Carolina.

"Ela falava muito do ex-namorado, mas era ex... (...) Há um dia em que ela diz: 'Salvador temos que nos ver porque eu tenho uma coisa para te contar. Fui ter com ela e ela diz-me 'Estou tão feliz voltei com o meu ex-namorado", revelou.

"Lembro-me de chorar e estar no quarto da minha mãe", contou entre risos.

Salvador Sobral contou ainda que mais tarde abordou o assunto com Carolina e que a cantora não tinha a percepção de que o artista estaria apaixonado na altura.