Foi uma entrevista de grandes emoções com Fátima Lopes. A apresentadora esteve à conversa com Júlia Pinheiro e não esperava uma grande surpresa: a do filho Filipe, de 12 anos.

O adolescente nunca surgiu em televisão, mas deixou uma mensagem de voz que deixou a apresentadora em lágrimas. "Eu sou um menino feliz porque todos os dias tu brincas comigo mesmo quando não tens tempo. Eu sou um menino feliz porque tenho uma mãe que me apoia sempre nos momentos difíceis. Eu sou um menino feliz porque tenho a melhor do mundo", disse o jovem no vídeo que pode ver acima.

Emocionada, Fátima Lopes caracterizou o filho como um menino "profundamente afetivo com personalidade vincada". Mas as surpresas não terminaram por aqui. Na mesma emissão, também a filha, Beatriz, surgiu ao lado dos pais da comunicadora e juntos aproveitaram para visitar os locais de infância de Fátima Lopes, como a escola e as instalações onde fazia atletismo.