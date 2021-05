Esta quarta-feira, 25 de maio, os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer Aurélio Pinto, um dos concorrentes da nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. De Vilar Seco, Viseu, o agricultor, de 38 anos, é dono de uma queijaria e dedica-se à produção de gado. Inscreveu-se no programa da SIC para encontrar o amor e concretizar o desejo de constituir família. Além do gosto pela agricultura, Aurélio assume ter ainda um grande paixão pela música.

Conheça melhor no vídeo acima o concorrente da quarta temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para a noite do próximo domingo, 30 de maio.