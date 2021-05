Se todo o clã Aveiro não fosse tão unido, seria justo dizer que Georgina Rodríguez é a fã número um de Cristiano Ronaldo. A espanhola vibra com todas as conquistas do internacional português e não se cansa de as celebrar.

Desta vez, Gio comemorou a vitória da Juventus na Taça de Itália. “Chamem-lhe único. Outro grande recorde para o melhor de todos os tempos”, começou por escrever na legenda de uma fotografia onde o futebolista posa com o troféu. “Pode ser-se mais bonito?”, questiona ainda a jovem espanhola, completamente rendida aos encantos do craque madeirense.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se conheceram no verão de 2016, numa loja de luxo em Madrid, Espanha, onde ambos viviam na altura. Foram fotografados pela primeira vez no final desse ano, num fim de semana entre amigos na Disneyland Paris, em França. Meses depois foi confirmada a gravidez da espanhola e Alana Martina, a única filha em comum do casal nasceu em novembro de 2017.

O internacional português é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, todos concebidos através de uma barriga de aluguer nos Estados Unidos.