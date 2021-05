Reprodução Instagram, DR

Georgina Rodríguez sabe o poder que tem nas redes sociais – mais de 24, 1 milhões de seguidores só no Instagram – e quis usá-lo para ajudar uma mãe que procurar desesperadamente as suas duas filhas desaparecidas.

“Atenção! Duas meninas desaparecidas”, começou por escrever a companheira de Cristiano Ronaldo, antes de explicar: “Quero usar o meu alcance nesta grande rede social para que chegue ao máximo de pessoas possível. Trata-se de duas irmãs que estão a ser procuradas em Espanha e no estrangeiro. Chamam-se Olivia e Anna (de seis e um ano). A mãe pede a divulgação deste vídeo para ajudar a localizá-las o quanto antes e trazê-las de volta a casa”.

Sensibilizada, Georgina deixou ainda os contactos e escreveu ainda: “Desejo com todo o meu coração que as meninas estejam bem e que possam rapidamente abraçar a sua mãe”.

Não terá sido difícil para Georgina Rodríguez colocar-se no lugar desta mãe, uma vez que ela própria tem uma filha, Alana Martina, de três anos e meio. Além disso, tem ainda uma relação muito cúmplice com os três filhos do internacional português – Cristiano, de dez anos, e os gémeos Eva e Mateo, que completam quatro em junho – todos concebidos através de barrigas de aluguer, nos Estados Unidos.