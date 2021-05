Pierre Suu

Antigos empregados de Kim Kardashian e Kanye West vieram a público acusar o ex-casal de maus-tratos. De acordo com o jornal The Sun, a socialite e o rapper poderão ter de responder em tribunal pelos alegados crimes, mas o que as vítimas esperam é conseguir um acordo que as compense pelos danos sofridos.

Recorde-se que, há cerca de quatro meses, Kanye West também já tinha sido alvo de acusações deste género. O facto de alguns dos empregados serem adolescentes pode levar a que o ex-casal seja acusado também de abuso de menores.

Reprodução Instagram, DR

Kim Kardashian e Kanye West encontram-se em pleno processo de divórcio, depois de sete anos de casamento e quatro filhos em comum: North, Saint, Chicago e Psalm. A decisão de colocar um ponto final da relação terá sido da socialite.