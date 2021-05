A morte de Maria João Abreu deixou Portugal em choque e o mundo do espectáculo mais pobre. Nas redes sociais, vão-se multiplicando as homenagens de colegas e amigos, tal como aconteceu com José Mata dedicou uma publicação à atriz.

O ator publicou três fotografias ao lado de Maria João Abreu e, na legenda, deixou uma mensagem arrepiante.

"Actriz. Mãe. Avó. Amiga. Mulher. Curandeira do Mundo. Maria João, cuidadora de todos.

Monstro de palco. Rainha do plateau. Cantora do amor e de todas as cantigas bonitas deste mundo. Riso inconfundível. Choro fácil. Emoção na pele e coração na boca.

Poetisa das emoções. Dona do melhor abraço do mundo. Sem vergonha de Amar com intensidade. Personificação do Amor", começou por dizer.

"E tanto que me deste. Tanto que aprendi. Tanto. No teatro e na televisão. Na vida.

Que privilégio, João. Que privilégio ser amigo da maior do mundo. Agarro-te pela mão com a mesma força com que sempre me abraçaste. E recuso-me a despedir-me de ti. Porque sei que continuarás SEMPRE entre nós (...) AMO-TE PARA SEMPRE, MEU AMOR", rematou.