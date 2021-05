Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, deixando o mundo do espetáculo de luto. A atriz da SIC sofreu um aneurisma cerebral no passado dia 30 de abril e acabou por não conseguir recuperar.

A gravar a novela A Serra, Maria João Abreu sentiu-se mal no set de rodagem e foi assistida no local. A artista foi depois levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e submetida a várias intervenções para tratar as hemorragias, mas sem sucesso.

Esta segunda-feira, dia 10, a equipa médica que a acompanhava terá começado a retirar a medicação que a mantinha em coma induzido. A morte acabou por ser confirmada hoje.

Maria João Abreu deixa dois filhos, Miguel e Ricardo, nascidos do seu casamento de mais de duas décadas com o também ator José Raposo. Atualmente era casada com o músico João Soares.