Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, dia 13 de maio, e deixou o país em choque.

Aos 57 anos, a atriz não conseguiu recuperar do aneurisma cerebral que sofreu enquanto estava nas gravações da novela da SIC, A Serra.

Depois de inúmeras homenagens de amigos e colegas, nas redes sociais, o programa 'Casa Feliz' dedicou uma emissão especial a Maria João Abreu.

No fim do programa, João Baião não conseguiu conter as lágrimas e acabou por prestar novamente homenagem à atriz, carregada de emoção.

"Enquanto o meu coração bater, estás sempre comigo", disse o apresentador, amparado por Diana Chaves.

